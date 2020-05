Mientras crece el apoyo en redes sociales para Lee, el gatito cusqueño que fue adoptada por la joven belga Selena Alí, el panorama legal en su país parece complicarse a espera de la causa que se verá a fin de este mes. Denis Ducarme, ministro federal a cargo de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) dice en una carta a Ben Weyts, titular de Bienestar Animal que la eutanasia es la única salida para el felino.

Lee fue adoptado en Catfetín Cat Café, de Cusco por Selena Alí. La joven llegó a inicios de este año a Cusco para realizar un voluntariado en un albergue de niños. Como cliente frecuente del café conoció al gato y decidió llevarlo a su país, lo cual ocurrió en abril. La embajada de su país en Perú apoyó esta salida, pero Selena afirma que hoy le ha dado la espalda.

Para FASFC, el gatito ha sido pasado de contrabando desde Perú a Bélgica, indica el medio HLN.

Selena Ali no respetó las reglas para la prevención de la rabia, señala la agencia. Por lo tanto, la FASFC insiste en que Lee sea sacrificado de inmediato.

Gato del Cusco en Bélgica

Weyts, responsable del bienestar animal, ha estado involucrado en el caso en los últimos días. “Matar al animal no solo es innecesario, sino también ilegal”, dijo Weyts a los medios. Según ha dejado entrever, la legislación europea establece que primero se debe intentar devolver el gatito. “Si eso no es posible, como es el caso aquí, entonces debe ser puesto en cuarentena. Solo si esas opciones no son posibles se puede llevar a cabo la eutanasia", comentó a HLN.

Catfetín Cat Café, de Cusco, nos reitera que el gato tiene todas sus vacunas y que Selena Alí cuenta con esa documentación. La joven, a la cual la policía local allanó la casa para buscar al gato, no cesa en su lucha, y sigue recibiendo muestras de apoyo a su petición online para que no maten a Lee.

Los procedimientos sumarios de FASFC contra Selena Ali fueron llevados ante el tribunal de Amberes el viernes, y el caso se verá el 29 de mayo. Ambas partes pueden defender su posición.

Es tan irracional la medida, y alcanza niveles insospechados. En estos días, una portavoz de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) presentó una queja ante la policía señalando que recibía amenazas de animalistas. Así como Selena recibe apoyo no faltan ciudadanos críticos que consideran que al haber burlado las reglas, no queda más que sacrificar a Lee.

CAMPAÑAS DE APOYO EN PERÚ

