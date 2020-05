Este 5 de junio se decidirá la suerte del pequeño Lee, el gato que fue adoptado en Cusco por la joven belga Selena Alí, quien ayer se enfrentó a las autoridades en una prolongada audiencia donde defendió la vida de su gran amigo.

Selena y su gato Lee en una batalla por la vida y el amor.

De acuerdo con GAIA (Global Action in the Interest of Animals), la Agencia Federal de Seguridad Alimentaria (FASFC) demanda una biopsia cerebral post mortem para determinar si Lee tiene rabia, lo cial es una tontería, pues la documentación presentada da cuenta que el animal está vacunado y sano. La organización también está de acuerdo con una cuarentena, lo cual a estas alturas parece ser la únia esperanza de Lee.

Selena recibió el respaldo de docenas de simpatizantes, quienes la esperaban en los exteriores del juzgado, según reporta el portal neerlandes Gazet Van Antwerpen.

Cobertura de medios belgas de la audiencia de Lee.

Selena llegó a la audiencia con una mascarilla bucal especial con el nombre de ‘Lee’ y, además, el estuche vacío con el que trajo el gato desde Perú a Bélgica el pasado 4 de abril.

El embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la Unión Europea (UE), Gonzalo Gutiérrez Reinel, solicitó en una carta a Anthony Godfroid, abogado de Selena, una cuarentena en Bélgica para el animal. La espera continúa.

Selena y Alí reciben el apoyo de amantes de los animales de todo el mundo,

Lee fue adoptado en Catfetín Cat Café, de Cusco por Selena Alí. La joven llegó a inicios de este año a Cusco para realizar un voluntariado en un albergue de niños. Las medidas adoptadas por el coronavirus en Perú la obligaron a regresar a su país, y esto fue posible con el apoyo de la embajada de su país. El gato no pasó de contrabando o escondido, ha dicho Alí.

