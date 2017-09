Se salvó de ser violada, pero la pesadilla no se borra ni de su memoria ni de su cuerpo ni de su rostro. La madrugada del jueves 21 de septiembre, Cristina Alemandi salió de trabajar. Fue a la parada del Metrobus y caminó por Belgrano, una de las calles más iluminadas del centro de Buenos Aires.

A una cuadra y media de la 9 de Julio, un hombre la sorprendió cuando salió detrás de un árbol, la tiró al piso, le tapó la boca y le dijo que se callara. Cristina relató el violento episodio en su cuenta personal de Facebook. "Le mordí la mano y la sacó, empece a gritar lo mas fuerte que pude y él me puso algo en el cuello y me dijo 'si no te callás, te pincho'", escribió. Forcejeos y golpes trataron de someterla. Ella pudo ser más fuerte o más rápida. El sujeto trató de quebrarle el cuello tes veces. Ella reaccionó. Le pateó en la espalda. Y corrió, corrió, corrió.

"Chicas, estamos solas en esto. Nadie va a venir a sobarnos la espalda por ser víctimas, este tipo no me había visto, no me venia siguiendo, simplemente me vio en la calle y en el momento decidió agredirme. Nadie me escuchó gritar y él no tuvo ningún remordimiento en querer romperme el cuello. No van a venir a ayudarnos si nos quieren violar, si nos quieren matar. Marchamos porque queremos igualdad, justicia y que no se crean nuestros dueños. Vamos por el camino correcto pero infelizmente para nosotras, falta. No tengan vergüenza en pegar la vuelta si algo les resulta sospechoso ni en pedir ayuda. No anden solas nunca. Sigan su instinto. Tengan cuidado por ustedes y por todas. Tenemos coraje pero ellos tienen fuerza. No se confíen nunca para que no nos hagan más daño y podamos seguir luchando juntas", escribió Cristina. El texto y su foto se hizo viral en Facebook.