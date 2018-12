¡Indignante! Mujer atropelló un perro y publicó video burlándose de lo ocurrido

Un video que ha estado circulando en redes sociales , en el que aparece una mujer confesando alegremente cómo atropelló a perro en medio de risas y mofas, ha despertado una ola de indignación en latinoamérica.

Se trata de un video grabado por Eliza Valles, y que presuntamente apareció en su cuenta de Facebook. En las imágenes la mujer aparece en una especie de fiesta y se dispone a confesar el terrible hecho, pero como si fuera una anécdota cómica y digna de burla.

"Atropellé a un perro [remedo de llanto] No fue mi culpa, bueno sí, pero también fue culpa del perro porque no corrió por su vida. Me siento como una criminal, cri criminal [cantando]", inicia el indignante video.

“No me detuve porque no me gusta ver sangre, osea ni siquiera vi las llantas de mi carro, para no ver la sangre del perrito, y en segunda porque llevaba prisa”, continúa su peculiar discurso.

El hecho ocurrió en México, según medio locales, se trataría de una presentadora de televisión que se tuvo que eliminar el video y cerrar su cuenta de Facebook poco después tras la polémica que se formó, pero el video ya había sido descargado por otros medios y usuarios indignados.

El hecho ocurrió a mediados de este año y en un inicio Eliza Valles fue relacionada con el canal Multimedios Laguna, sin embargo, dicho medio negó tener en su staff de presentadores a la mujer en cuestión y que rechazó todo tipo de maltrato hacia los animales.

EL PERRO TENÍA FAMILIA



Según recoge Noticias Ya y otros medios locales, no se trataba de un perro callejero. Su nombre era Chilaquil, y había sido reportado como perdido en redes sociales.

La indignación por los lamentables comentarios de la presunta presentadora causaron tal nivel de indignación que se abrió una petición en change.org con la que se busca acabar con su carrera televisiva.