Letizia Ruiz Fonseca, la primera mujer paraguaya piloto comercial, estaba orgullosa de haber conseguido sus metas profesionales, pero luego todo cambió y ella decidió contarlo en Facebook.



La mujer deja la aviación tras 24 años en una empresa comercial "donde la enfermaron", según relató. ¿Qué le pasó? Denunció desigualdad de género, discriminación, machismo, acoso sexual, maltrato verbales y físicos, mentiras y persecuciones de todo tipo.

En el mes de julio del año 2015, Letizia Ruiz Fonseca, recibió la placa de reconocimiento otorgada por la Cámara de Senadores, por su perseverancia en el rubro de la aviación comercial, y por ser la mujer pionera en la profesión de piloto comercial.

En Facebook, Ruiz Fonseca escribe que su "mayor pecado fue haber nacido mujer". Y detalla: "En todos estos años he sufrido asedio moral, acoso sexual, discriminación, bulling , maltrato verbales y físicos, mentiras ,persecuciones de todo tipo, por todo y mucho más te pido perdón con lágrimas de sangre a ti , amada y tan añorada "AVIACION" por no estar más contigo. Perdón! tu no fuiste la culpable que esté enferma, si no las personas que están en este medio, que hacían de todo como te mencioné, para que te deje, pero me aferraba más a ti. Sí resistí estos 22 últimos años, lo hice por mi pasión a ti, pero mi cuerpo no pudo aguantar más el repudio, amenazas y demás, Dios es mi testigo. Me piden que te olvide pero NUNCA lo haré. ¡Hasta más allá de la muerte seré siempre tu Comandante Letizia!.

Tengo personas bellas que reconocen y respetan mi pasión por ti, así como el Gobierno Paraguayo en representación de mi país me condecoró por ser: "LA PRIMERA PILOTO COMERCIAL / PRIMERA COMANDANTE DE LÍNEA AÉREA". El reconocimiento de los pasajeros , así como de personas de otros países y por sobre todo el de mi bella familia. ¡HASTA SIEMPRE MI AMADA AVIACIÓN!".

Letizia Ruiz ingresó a Lapsa en 1995, y en 1996 la empresa fue vendida a TAM. A partir de allí pasó por varias etapas, fue azafata y piloto aviador civil, detalla ABC Color. En 1998 se convirtió en la primera piloto paraguaya con licencia comercial y habilitación IFR, y en 2005 ya fue la primera comandante en Paraguay de línea aérea Caravan, de vuelos de cabotaje. Ya en el 2010 denunciaba que el machismo imperaba en esa profesión.