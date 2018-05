- / -

“Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un ‘pico’, y dijo que no me preocupara, porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí (…) pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos, diciéndome: ‘déjame sentirte, déjame darme ese gusto’”, contó la estudiante sobre el incidente. (Captura de video)