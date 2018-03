Legisladores estadounidenses pidieron formalmente al presidente ejecutivo de Facebook , Mark Zuckerberg , que explique en una audiencia en Washington cómo los datos de 50 millones de usuarios pasaron a manos de la consultora política Cambridge Analytica .

La red social más grande del mundo está en el ojo de la tormenta, tras la denuncia que la consultora con sede en Londres usó inapropiadamente la información para construir perfiles de votantes estadounidenses, que luego empleó para ayudar a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

"La audiencia examinará la recolección y venta de información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook, potencialmente sin su notificación o consentimiento y en violación de la Política de Facebook", escribieron en una carta Greg Walden, presidente republicano de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes; Frank Pallone, líder demócrata; entre otros legisladores.

Aún no se sabe cuándo se planea realizar la audiencia, pero será luego que el Congreso regrese de un receso de dos semanas. Un portavoz de Facebook confirmó que la compañía había recibido la carta y la estaba revisando, aunque no aclaró si Zuckerberg aceptaría testificar o no.

El empresario se disculpó esta semana por los errores cometidos por su compañía y prometió restringir el acceso de los desarrolladores a la información de los usuarios como parte de un plan para proteger la privacidad.

Zuckerberg dijo esta semana que estaría dispuesto a testificar si es la persona adecuada en la compañía para hablar con los legisladores. Varios senadores demócratas de Estados Unidos también están buscando el testimonio del empresario.

Con información de Reuters.