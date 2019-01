Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, pide a militares colocarse del "lado correcto"

Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela , Juan Guaidó, señaló que su pareja y ella han tomado el reto "con mucha valentía y entereza". "Es momento de tomar la libertad", afirmó.

Como se conoce, Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se asumió como presidente argumentando que Nicolás Maduro realizó un usurpación en el Gobierno.

"Guaidó es un presidente legítimo porque se apegó a los artículos de la Constitución que le otorga los poderes a la Asamblea Nacional. En este caso el como presidente de la Asamblea cuando hay usurpación o vacío de poder (tiene que asumir). Él se apega a la constitución y hoy toca asumir el reto con mucha valentía y entereza", dijo la también periodista de 26 años en una entrevista con Radio Nacional.

Rosales señaló que es una mentira de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que su esposo y Nicolás Maduro se hayan reunido.

"Diosdado Cabello es una persona a la que no se le puede creer nada, no tiene palabra. Han tratado de generar una matriz de opinión para ensuciar el nombre de Guaidó y no lo han podido lograr. Ojalá esos altos funcionarios pidan pronto que nos reunamos pero no para una agenda vaga como siempre están acostumbrados a ofrecer. Aquí hay tres puntos clasves. La transición, el cese de la violencia y las elecciones libres", señaló.

Tras asegurar que casi el 80 por ciento de los venezolanos reconocen a Juan como presidente encargado, Rosales hizo un llamado a los militares pidiendo que reconozcan a su esposo como presidente de la nación.

"Y quiero hacer un llamado a esos militares que aún no se han puesto del lado correcto. Este es el momento y para quien lo haga habrá perdón, habrá reconciliación. Es momento que enaltezcan esos uniformes y se pongan del lado del pueblo nuevamente", señaló en la emisora nacional.