José Mujica revela que el cáncer avanza en su cuerpo: "Me estoy muriendo"

"Hasta aquí llegué". El expresidente de Uruguay José Mujica informó en una entrevista con el semanario local Búsqueda que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora se le expandió al hígado y aseguró que el final llegó: "Me estoy muriendo".

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", declaró el exguerrillero de 89 años para luego anunciar que ya no dará más entrevistas.

Durante el encuentro con el semanario, Mujica estuvo muy emotivo: "Sus ojos están llenos de lágrimas. A unos metros de distancia, cocina su esposa, Lucía Topolansky, en silencio, aunque se la nota muy afligida".

"SE TERMINÓ MI CICLO"

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", expresó.

El exjefe de Estado de izquierda se despidió de sus compañeros y partidarios. En diciembre, en entrevista con CNN, dijo que quería ser enterrado al lado de su perra fiel Manuela, la mascota que lo acompañó durante años.

Raquel Pannone, doctora de Mujica, dará una conferencia de prensa en la que facilitará más detalles de la salud del exmandatario, informó EFE.

El 29 de abril de 2024, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO