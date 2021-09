Jorge Lis, expiloto de motociclismo español, falleció a sus 46 años víctima del coronavirus, tras pasar 45 días en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y haberse negado a recibir la vacuna contra esta enfermedad.

Fue su hermana, Elena Lis, quien hizo pública la historia de su hermano, quien defendía las teorías negacionistas de la pandemia y rechazó ponerse la vacuna, decisión de la cual se arrepintió al entrar al hospital, contagiado de la enfermedad que le quitó la vida.

“Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etc., me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiera vacunado”, escribió Jorge a su hermana el 13 de julio, días previos a que su estado de salud empeorara.

“Quien duda con la vacuna, que piense en su alrededor. Cuando Jorge ha lanzado un mensaje tan íntimo y con la piel encima de la mesa es porque puede ayudar a otros a no cometer el mismo error de no vacunarse”, señaló Elena Lis, quien alienta a las personas a vacunarse para que la historia no se repita.

“No es el único negacionista valenciano que hay. Yo creo que hay mucha gente que no está vacunando y esa es a la gente a la que me dirijo, para que no pase lo mismo que nosotros, que es un auténtico infierno”, concluyó.

