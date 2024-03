Una policía argentina, identificada como Yanina Marotte, mató a un ladrón que quiso robarle su celular el pasado 7 de marzo. Tras el suceso, la agente fue esposada y llevada a la comisaría más cercana de la estación ‘Madero’ para ponerla a disposición de la justicia, que luego resolvió excarcelarla al probarse que lo hizo en defensa propia.

En la audiencia de su caso, Marotte relató los momentos de terror que vivió cuando el ladrón le apuntó con una pistola en la cabeza para despojarla de su teléfono móvil. La policía reveló que vivió una situación parecida 9 años atrás y pensó que iba a morir.

“Cuando me levanto a la par, también se levanta él (el atacante que la tiró al piso) y veo su arma en dirección a mí y no me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo. Era él o yo. Aparte había mucho ruido de autos, de motos y muchas explosiones”, explicó a la jueza.

La defensa de Marotte señaló que la oficial es una madre soltera y que actuó en legítima defensa, en pro de sus deberes como policía. Además, Yanina aseguró que jamás tuvo la intención de matar, pues solo cumple con su servicio para seguir sacando adelante a su hijo.

La oficial de la PFA Yanina Marotte usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios. pic.twitter.com/gRnM7xxyqI — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 6, 2024

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina, también se pronunció sobre el tema y celebró su excarcelación. “La oficial de la PFA Yanina Marotte está en libertad. Nosotros cuidamos a los que nos cuidan”, escribió en X.





