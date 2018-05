La ex modelo de Playboy , Stephanie Adams, y su hijo, fallecieron tras caer desde el piso 25 de un hotel en Manhattan ( Nueva York ). Los primeros reportes indican que se trataría de un suicidio-homicidio ya que la mujer habría tomado la fatal decisión de saltar al vacío junto al pequeño. Sin embargo, también se comenta que se trataría de un accidente.

Los cuerpos de la mujer de 47 años y su hijo Vincent fueron hallados en el balcón de unos de los primeros pisos del hotel Gotham , hasta donde llegó la Policía e indicó que las investigaciones se iniciarían de inmediato para ver cuáles fueron las razones del incidente. Así informó ABC News.

Ella enfrentaba un litigio judicial con su ex pareja por el pequeño de 7 años. En ese contexto, algunos medios informaron que la mujer habría estado en depresión por la custodia del menor, debido a que su expareja identificado como Charles Nicolai , peleaba con la intención de hacerse responsable del menor, pero al final habría decidido quitarse la vida junto al pequeño.

El abogado de la modelo, Raoul Felder comentó "mi patrocinada tenía intenciones de viajar hacia Europa para encontrarse con un novio que tenía allá, algo que había causado peleas entre ella y el quiropráctico (ex pareja)". Asimismo, contó que Adams no sufría de depresión y solo tenía algunos problemas.​

"A veces ella iba a mi oficina para saludarme y llevaba a su hijo, a quien le encantaba jugar con una estatua de Superman que había en mi oficina", recordó Felder.

Hasta el momento, no se conocen los detalles de la muerte de Adams, no obstante su ex pareja ya estaría en Nueva York para aclarar los rumores.