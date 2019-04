Brexit: Ex ministro británico rechaza una unión aduanera con Europa

El Reino Unido no debe aceptar una unión aduanera permanente con la Unión Europea, afirmó el lunes el exministro británico de Exteriores, Boris Johnson, entre especulaciones sobre que el gobierno está a punto de proponer ese acuerdo para ganarse el apoyo de la oposición a un Brexit negociado.

La primera ministra, Theresa May , está preparando nuevas conversaciones con el opositor Partido Laborista para buscar un compromiso que evite una dañina salida sin acuerdo de la Unión Europea el viernes.

En una columna el lunes en el Daily Telegraph, Johnson dijo que la unión aduanera propuesta por el líder laborista, Jeremy Corbyn, “esclavizaría” a Gran Bretaña.

“No debemos acordar ser miembros sin voto de la UE, dentro de la rendición propuesta por Jeremy Corbyn. No puede, no debe y no va a ocurrir”, afirmó Johnson en un tuit.



Agencia AP