¿Qué es la evolución iterativa? Un ave volvió a la vida después de 136 mil años 

El ave de Magadascar, llamada rálido de Aldabra, evolucionó luego de extinguirse por 136 mil años gracias al fenómeno llamado ' evolución iterativa'. El ave emergió 30 mil años después a partir de un mismo antepasado.



"La evolución iterativa es la evolución repetida a partir de una misma forma" , explicó el autor principal del estudio, Julian Hume, experto en paleontología de aves del Museo de Historia Natural en Londres a BBC.

Hume señaló que por razones no conocidas, usualmente asociadas con la abundancia de alimentos, los rálidos se dispersan repentinamente. Un grupo de estas aves llegó hasta Aldabra, donde se dio la circunstancia especial de que no tenían predadores. El especialista agregó que las aves no necesitan volar para escapar de predadores y fue por ello que perdieron esa condición.

¿Cómo se extinguieron y reaparecieron?

David Martill, uno de los autores del estudio, explicó a BBC que el rálido perdió su capacidad de volar y se adaptó perfectamente a las condiciones en Aldabra, pero a fines de una de las edades del hielo, hace 136.000 años, el nivel del mar volvió a subir, el océano cubrió el atolón y el ave se extinguió.



"Luego en el período interglacial el nivel del mar volvió a bajar y el atolón de Aldabra reemergió del océano fue entonces que otro grupo de rálidos procedente de Madagascar colonizó el atolón y nuevamente la población perdió la capacidad de vuelo", agregó el científico.

El estudio se baso en los fósiles de dos períodos, antes de la inundación y después de ella, hace 100.000 años.



