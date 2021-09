[ACTUALIZACIÓN 23:18]El presidente Evo Morales defendió el crucifijo en forma de hoz y martillo que le obsequió al papa Francisco con motivo de su visita a Bolivia. El mandatario explicó que la estatuilla fue diseñada por el sacerdote jesuita Luis Espinal.

"El padre Espinal ha estado con los pobres, ha sido torturado antes de ser asesinado, ese padre ha diseñado, ha tallado, ha hecho la cruz con la espada y la hoz. No es invento de Evo Morales, solo estamos recuperando ese mensaje del padre Luis Espinal", dijo el gobernante a CNN.

En tanto, la ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, también indicó que el regalo al papa Francisco no se trata de ninguna treta o maniobra por parte del gobierno.

"Ha sido hecho primero por manos de un revolucionario como fue Luis Espinal. Segundo, asumimos que ha sido muy simbólico porque la hoz significa al labrador que está trabajando la tierra y el martillo al carpintero, entonces, creemos que ese significado profundo tenía que tenerlo el Papa, quien es el Papa de los pobres", explicó a Patria Nueva.

Por su parte, Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, negó que el papa Francisco haya tenido una reacción negativa al crucifijo obsequiado por Evo Morales. "El papa no ha tenido una particular reacción a esto y ni me ha dicho que manifieste particular reacción negativa a esto", dijo a EFE.

[NOTA ORIGINAL 09:00]El presidente de Bolivia, Evo Morales, obsequió al papa Francisco un crucifijo tallado en madera sobre la hoz y el martillo, símbolo del comunismo, durante una reunión que ambos sostuvieron este miércoles por la noche en la Casa de Gobierno y que fue transmitida por televisión.

La talla contenía la imagen de un Cristo crucificado en el mango del martillo, según mostraron imágenes de la televisión estatal.

Morales se define como socialista y representa una corriente regional conocida como 'Socialismo del siglo XXI', que también profesan los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

La respuesta del papa Francisco no fue para nada positiva. Tras lucir bastante desconcertado, el sumo pontífice le dijo a Evo Morales que "esto no está bien".

Junto a ese obsequio, el mandatario boliviano entregó también al papa Francisco un ejemplar del Libro del Mar, editado por el gobierno de Bolivia, que contiene un resumen histórico de la centenaria demanda del país altiplánico contra Chile, que se dilucida en la Corte Internacional de La Haya, para obtener una salida soberana al océano Pacífico.

Evo Morales ya había hecho alusión al tema marítimo en su discurso de bienvenida al Papa en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, ocasión en la que le obsequió una 'chuspa', una pequeña bolsa de tejido andino.

En el encuentro en la Casa de Gobierno, Morales también entregó al papa Francisco el Cóndor de los Andes, la condecoración máxima del país.

En retribución, el Sumo Pontífice obsequió a Evo Morales una reproducción del mosaico Salus Populi Romani, una imagen de la virgen con el niño en brazos, que desde 1611 ocupa la magnífica capilla Paulina de la Basílica papal de Santa María la Mayor.