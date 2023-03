La madrugada de ayer, en la carretera de Rojales de Alicante, España, dos ciudadanas españolas que manejaban en sentido contrario impactaron su auto contra el carro de la periodista venezolana, Adriana González, quien, al bajar de su vehículo junto a su esposo, comenzó a ser atacada y a recibir insultos cargados de xenofobia.

“Dos conductoras ebrias venían en sentido contrario por el carril en el que yo debo conducir y me han impactado de manera frontal. Al bajarme del coche, se han dado cuenta de que era latina y, pues, esto las ha puesto rojas de la rabia”, contó la también profesora de Diseño Gráfico en la Universidad Central de Venezuela.

Ante esto, la periodista y catedrática sacó su teléfono para registrar todo y tener evidencias para luego sentar su denuncia, algo que no les importó a las infractoras quienes la comenzaron a llamar de “indígena de mierd*, Machu Picchu. Te digo que me des tu nombre, subnormal. Yo he cometido un error, se lo digo a la policía y ya está, no pasa nada, pero tú eres Macchu Picchu”.

Adriana González luego hizo la denuncia a través de sus redes sociales y posteó: “Estas personas, además, tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dieron un discurso donde dejaron claro que no les importa que las graben, porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue ‘un error’, pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una ‘mierd* Machu Pichu’ y listo”.









Finalmente, la profesional venezolana también publicó fotos donde recibió carterazos de parte de una de las mujeres españolas y también subió una foto de su rodilla herida tras el impacto de ambos coches. Todo esto bajo la atenta mirada de su esposo, quien se limitó a contactar a la policía y a emergencias mientras todo eso ocurría.





