Daniel Alves fue detenido el 23 de enero del presente año por el delito de agresión sexual, por el que sigue siendo investigado. El exfutbolista del Barcelona fue trasladado a la cárcel Brians 2 para ‘poder garantizar su seguridad’ y así recibir una atención mayor. Sin embargo, estaría compartiendo celda con otro presunto agresor sexual identificado como ‘Coutinho’, según el medio Pulzo.

El medio Europa Press señaló que Alves recibe cuidados especiales como escolta de oficiales de la prisión para protegerlo de los otros presidiarios. La plataforma indicó que también recibiría una mesada de 100 euros semanales, para comprar útiles de aseo, alimentos entre otros materiales.

Testigo de la cárcel donde se encuentra Dani Alves confiesa que al futbolista "le acompañan al patio cuatro funcionarios, le tienen escoltados y aparte, sólo" https://t.co/MrXMNRuZSF pic.twitter.com/L939qO3U2q — Europa Press (@europapress) February 5, 2023

Informaron también que Alves habría rechazado tener acceso a televisión, beneficio que sólo recibe él al tratarse de un futbolista famoso a nivel mundial. Su esposa, Joana Sanz, manifestó que “no lo va a dejar solo en el peor momento de su vida” y que se encuentra a favor del deportista.

La Fiscalía española se opuso a que la Audiencia de Barcelona le otorgue libertad provisional a Alves, pues consideran que existe riesgo de fuga además de indicios de culpabilidad. No obstante, el proceso del futbolista aún no culmina y no se le ha sentenciado por ningún cargo relacionado al supuesto abuso sexual.

