Ex mandatario, Mijaíl Gorbachov, se encuentra bien de salud, señala su portavoz

Moscú. El último dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov , estaba trabajando el jueves y se "sentía bien", dijo a la agencia oficial TASS su portavoz, Pável Palazhchenko.

Uno de los directores del filme "Meeting with Gorbachov" (Encontrando Gorbachov), Andre Singer había dicho a la misma agencia que el exmandatario quería asistir anoche a la proyección del documental en el 41º Festival Internacional de Cine de Moscú, pero que no podía porque "estaba en el hospital; no se sentía bien".

El representante de Gorbachov explicó poco después que el expresidente, que cumplió en marzo 88 años, había "pasado la tarde del jueves trabajando y se sentía bien".

El portavoz del exmandatrio dijo que el estado de Gorbachov "es absolutamente normal", y atribuyó las declaraciones de Singer a un "error".

"Por alguna razón él creía que Mijaíl Sergeevich (Gorbachov) había planificado asistir a la proyección de este filme", añadió.

Según dijo, simplemente se trata de una declaración de una persona que "estaba incorrectamente informado".

Palazhchenko explicó que Gorbachov había visto el documental en su estreno en noviembre pasado, de manera que no había previsto asistir al Festival de Cine de Moscú.

"Él estaba trabajando en la fundación" Gorbachov toda la tarde. Él vino definitivamente al trabajo, le vi", subrayó el portavoz a TASS.



