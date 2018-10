Moscú. El Gobierno ruso está dispuesto a dar garantías por escrito de no injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos si Washington asume el mismo compromiso respecto de Rusia, afirmó hoy el director del Departamento de América del Norte de la cancillería rusa, Gueorgui Borísenko.

" Rusia ha propuesto en varias ocasiones a los estadounidenses asumir por escrito el compromiso mutuo de no intromisión en los asuntos internos", dijo Borisenko en una entrevista con la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

Recordó que en 1933 el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Rooselvet, y el comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores de la Unión Soviética Maxim Litvínov intercambiaron cartas en las que se comprometieron a no interferir en los asuntos internos de la otra parte.

"Lo interesante es que en ello insistían las autoridades estadounidenses, ya que en medio de la Gran Depresión tenían miedo a la influencia soviética", destacó el diplomático.

Borísenko indicó que Moscú actualmente propone un intercambio de cartas de un contenido similar a las de entonces entre, "por ejemplo, los jefes de la diplomacias de Rusia y Estados Unidos".

"Lamentablemente, en Washington se niegan terminantemente", agregó.

Reveló que, en junio de este año, Rusia presentó a Estados Unidos un proyecto de carta, pero la "respuesta estadounidense fue negativa".

"Todo indica que Estados Unidos no quiere asumir el compromiso de no injerir en nuestros asuntos", dijo Borisenko, que insistió: "Nosotros estamos dispuestos a dar garantías por escrito en cualquier momento, pero la parte estadounidense no tiene esa misma disposición".

Fuente: EFE