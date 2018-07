La llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para una visita de trabajo al Reino Unido ha generado un nivel de movilización sin precedentes en dicho país desde las masivas protestas callejeras contra la guerra de Irak en 2003.



No en vano los principales actos, como el encuentro del mandatario con la primera ministra, Theresa May , y la reina Isabel II se realizarán fuera de Londres para evitar en lo posible las numerosas protestas programadas en su contra.



En lugar de los encuentros habituales de Downing Street y el palacio de Buckingham , en el centro de la capital británica, Trump se reunirá con May y la Reina Isabel II en la residencias de Chequers y Windsor.



La única vez que el líder republicano pisará la capital con su esposa Melania será esta noche para alojarse en la residencia del embajador de EE.UU .



Ante sus puertas, la plataforma Together Against Trump (Juntos contra Trump) ha organizado una protesta que estará precedida por otras acciones.



Una furgoneta con el lema "Go Home" (Vete a casa) se desplazará a lo largo de la mañana por la zona del Parlamento de Westminster , mientras que Amnistía Internacional desplegará una pancarta frente a la embajada de EE.UU .



Además, a su llegada a la mansión campestre de Blenheim Palace -en el condado de Oxfordshire-, donde nació el ex primer ministro conservador Winston Churchill , héroe del estadounidense, y donde los Trump mantendrán una cena de gala con empresarios, se toparán con una protesta del colectivo Oxford Stand Up To Racism.



Por su parte, el grupo de presión conservador The Bow Group ha organizado hoy un evento de bienvenida en el Parlamento, al que seguirá, un día después, otro a cargo de la plataforma Republicans Overseas UK en un club de lujo del centro de Londres .