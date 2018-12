Theresa May: Otro referéndum dañará la "integridad" de la política británica Ante la falta de avances sobre el Brexit cuando faltan apenas tres meses para la retirada del Reino Unido de la UE, May cree que otra consulta "no nos llevará adelante"

En el referéndum celebrado en junio de 2016, los británicos votaron a favor de salir de la UE después de más de 40 años de participación en el bloque europeo. (Foto: EFE) En el referéndum celebrado en junio de 2016, los británicos votaron a favor de salir de la UE después de más de 40 años de participación en el bloque europeo. (Foto: EFE)