A pesar de ser parte de la familia real inglesa, el príncipe George es como cualquier otro niño de 4 años. Según una confesión que el príncipe William le hizo a una madre de familia, el heredero al trono ya está harto de ir a la escuela.

En una entrevista con The Telegraph, la madre de dos, Louise Smith (31), expresó: “Fue muy emocionante conocer a William. El me dijo que acababa de dejar al príncipe George en la escuela y que no quería ir”.

“Me dijo que su hijo se quería ir a casa con él, suena un poco a mi hijo la verdad”, añadió la mujer entre risas.

El príncipe George inició hace poco más de un mes sus clases en Saint Thomas Battersea, una de las más prestigiosas escuelas en Reino Unido. Solamente la matrícula a esta institución cuesta £7200, el equivalente a S/30,700.