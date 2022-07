El primer ministro británico, Boris Johnson, dimitió hace unos días tras varios escándalos y presiones. Mucha gente se ha preguntado qué pasará con Larry, el popular gato de Downing Street, en Reino Unido, cuando se vaya Johnson.

Larry ya ha visto pasar por su casa a tres primeros ministros. El primero fue David Cameron, quien lo llevó a la oficina, luego, Theresa May y ahora Johnson. ¿El felino atigrado se irá también próximamente?

Es el décimo felino que reside en el inmueble. Llegó el 15 de Febrero de 2011, fecha en la que fue adoptado por David Cameron de la mano de Battersea Dogs and Cats, una de las principales protectoras de Londres. En un inicio, iba a convertirse en la mascota de los hijos del ex primer ministro, pero acabó convirtiéndose en el “Cazador oficial de ratones”, un puesto necesario y que existe desde el siglo XVI.

El título no es ficticio. El gato de 15 años fue nombrado funcionario, lo que significa que no pertenece a ningún primer ministro, por lo que no se irá cuando Johnson abandone la residencia.

Larry tiene sus propios deberes como miembro más del gabinete de gobierno: tal y como se describe en la web oficial de Downing Street, el felino tiene que “saludar a los invitados en la puerta”, “inspeccionar las defensas de seguridad”, “probar los muebles antiguos para determinar la calidad de la siesta” y, “encontrar una solución a la ocupación de ratones en la casa”.

El peculiar funcionario, que ha conquistado el corazón de miles de internautas, no ha sido el único en habitar el lugar. Además del perro de Boris Johnson, Dilyn, en Downing Street han habitado otros gatos. Su predecesora fue Freya, una gata atigrada que era del excanciller de Hacienda, George Osborne.