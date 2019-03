La UE no recibió todavía carta de Theresa May pidiendo extensión del Brexit

Bruselas. Las instituciones europeas todavía no recibieron este miércoles la carta de la primera ministra británica, Theresa May , pidiendo una prórroga de la fecha de retirada de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y que Londres anunció la víspera.

"No hemos recibido una carta de la primera ministra May , no hemos recibido la solicitud del Reino Unido sobre la prórroga (...) de ninguna otra forma", dijo un alto responsable europeo, hacia las 09H30 GMT.

Los mandatarios europeos deben abordar la eventual solicitud de May durante una cumbre prevista jueves y viernes en Bruselas, días antes de consumar el divorcio con Reino Unido, previsto inicialmente el 29 de marzo a las 23H00 GMT.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró no obstante este miércoles que "quizás (...) no habrá decisión esta semana en el Consejo Europeo" y apuntó a una nueva cumbre "la semana próxima".

Una fuente de la Comisión confirmó a la AFP en la mañana que tampoco recibieron ninguna carta de parte de la 'premier' británica que, según un portavoz de Downing Street, pedirá a la UE una prórroga "corta", de tres meses como máximo.

Si Londres no logra la prórroga, que deben acordar sus socios por unanimidad, la "opción por defecto" sería una salida brutal, después que el Parlamento británico rechazara dos veces el acuerdo cerrado entre el gobierno británico y Bruselas.



