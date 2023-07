El gobierno francés abogó para que algunas funciones de las redes sociales se suspendiesen tras los disturbios ocurridos en toda Francia. Emmanuel Macron, el presidente del país, no deseó crear un “apagón generalizado”, sino un nivel mínimo de control.

Esta decisión se llevó a cabo tras una reunión el martes pasado con alcades de diferentes localidades que fueron fuertemente golpeadas por los recientes disturbios. Macron cree necesario reducir las redes sociales para los casos más extremos.“Hay que reflexionar sobre el uso de estas redes entre los más jóvenes, en las familias, en la escuela, sobre las prohibiciones que debemos adoptar” explicó.

“Cuando las cosas se nos van de las manos durante un tiempo, nos decimos: a lo mejor nos estamos poniendo en una situación de regularlas o cortarlas (...) Es importante no hacerlo de improviso. Me alegro de que no hayamos tenido que hacerlo”, agregó.

Muchos politicos vieron esas decisiones con un tinte extremista, comparando a Macron con gobiernos totalitarios como Irán o Corea del Norte. Según la presidencia franesa, Macron nunca dijo de llevar a cabo un “apagón generalizado”, sino suspender las cuentas “temporalmente”.

En una rueda prensa tras una reunión del Consejo de Ministros, el vocero del gobierno, Olivier Véran, explicó que por su parte trataría de “suspender” funciones tales como la geolocalización. Según las palabras de Véran “esa función permite a los jóvenes reunirse en un lugar determinado, mostrando escenas de cómo prender fuego. Son llamados a organizar el odio en el espacio público y aquí se tiene autoridad para poder suspender.”

Tras la muerte de un joven a manos de la policía el pasado 27 de junio, miles de disturbios y protestas surgieron por toda Francia en nombre de justicia para el muchacho; con autos quemados y tiendas destruidas.