El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, atacó al Príncipe Harry de supuestamente haber alardeado de matar 25 milicianos talibanes mientras servía en Afganistán.

Toda esta polémica ocurrió debido al nuevo libro del príncipe, “Spare”, en donde va en detalle sobre su estadía en Afganistán al hacer el servicio militar. Aclaró que gracias a la informática, al usar un helicóptero de ataque Apache, pudo estimar cuántos enemigos llegó a matar.

“Y me pareció esencial no tener miedo de esa cifra. Así que mi número es 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, escribió.

Deshumanizó a sus víctimas, según lo escrito en el libro. “Cuando me vi inmerso en el calor y la confusión del combate no pensé en aquellos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez eliminadas del tablero. Gente mala eliminada antes de que pudiera matar a gente buena”.

El príncipe Harry sirvió a Afganistán dos veces en secreto, para evitar que la mira de los talibanes se pusiera en él. Volvió al Reino Unido una vez que se llegó a conocer de su paradero en el Medio Oriente; pero para el 2012 había regresado a Camp Bastion, en Helmand, preparado para pilotar helicópteros Apache.

Muchos veteranos de la guerra le criticaron por hacer comentarios con tan poco tacto, pero el nombre que figura con más prominencia entre todos ellos es el de Ben Wallace. Wallace fue oficial de la Guardia Escocesa y sirvió en Irlanda del Norte, Alemania, Chipre y Centroamérica en los 90. Además, trabajó como oficial de inteligencia.

Cuando la emisora de radio LBC le preguntó sobre el número de víctimas que llegó a matar durante su tiempo de servicios, el veterano dio una respuesta cortante: “Mira, creo que tendrías que preguntarle al príncipe Harry... Francamente, creo que alardear de recuentos o hablar de recuentos hace dos cosas: distorsiona el hecho de que el ejército es un juego de equipo. Para que un infante llegue a lo más alto, esa persona cuenta con el apoyo de cientos de personas detrás de él, ya sea en el cuartel general en Gran Bretaña, ya sea en el cuerpo logístico real, que le ayudaron a llegar hasta allí. Es un equipo, así que no se trata de quién dispara más o quién no dispara más.”

“Si empiezas a hablar de quién hizo qué, lo que estás haciendo en realidad es defraudar a todas esas otras personas, porque no eres mejor persona porque tú lo hiciste y ellos no”, aseguró Wallace.

Más veteranos de guerra igual criticaron al príncipe por su falta de tacto, ya que el código de ético de los veteranos les prohíbe de galardonarse por esos actos, como si fueran meras competiciones deportivas o cacerías.

VIDEO RECOMENDADO