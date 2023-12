El prestigiado guitarrista, concertista e investigador musical Javier Echecopar, fue felicitado por el Papa Francisco por su libro La Música del Perú, durante un encuentro excepcional en el Vaticano. Echecopar tuvo el honor de ser el primer músico peruano en tener un encuentro con el Papa Francisco; a quien le entregó su libro y dedicó su composición “Kashua”. Ello lo hizo como símbolo comunitario milenario de esta forma musical peruana, que se baila en círculo y asidos de las manos, haciendo alegoría a la encíclica “Fratelli tutti”, que propone promover el bien de todos y facilitar el desarrollo de todas las esferas de la vida social y comunitaria.

Javier Echecopar llegó a Roma en octubre último, para ofrecer un concierto extraordinario en la Iglesia San Ignacio de Loyola, probablemente la iglesia de la Compañía de Jesús más imponente del mundo. La presentación se realizó por iniciativa del Embajador Jorge Román Morey, representante del Perú ante la Santa Sede, con el apoyo del Director de Cultura de Cancillería, Embajador Guido Toro. El objetivo: difundir la música del Perú en su total dimensión. El evento contó con una gran asistencia de público y la presencia de personalidades diplomáticas de diferentes países del mundo, dignatarios eclesiásticos y directores de conservatorios e institutos de música de Roma y el Vaticano.

El virtuoso guitarrista interpretó un repertorio relacionado con el contenido de su libro, cubriendo ampliamente la riqueza y diversidad de la gran música de nuestro país. Estuvo acompañado por integrantes del Coro de la Capilla Sixtina, probablemente el coro de mayor calidad en el mundo, y el Cuarteto de Cuerdas Italiano que forma parte de las actividades musicales del Vaticano. Como parte del programa del concierto, Javier Echecopar interpretó una selección de la música sagrada del Perú, con obras como Hijos de Eva Tributarios, Hanaq Pachap, Apuyaya Jesucristo y el Himno al Señor de los Milagros, en una versión para guitarra y coro en base a la composición de Isabel Rodríguez-Larraín. La Kashua fue interpretada por Javier Echecopar como regalo al Papa y cierre del concierto.

Javier Echecopar en el Vaticano.

Luego del concierto, se realizó la presentación del libro “La Música del Perú, tras los códigos de nuestras identidades culturales” con la participación del Cardenal del Perú, Monseñor Pedro Barreto, del Embajador Jorge Román y del notable músico peruano, Augusto Garay, integrante del Coro de la Capilla Sixtina. El Director de la Capilla Musical Pontificia Sixtina, Monseñor Marco Pavan, al recibir el libro de Echecopar comentó en una carta: “Estoy convencido de que la lectura de este libro contribuirá significativamente a mi comprensión de la música peruana, permitiéndome explorar las diversas influencias que han dado forma a esta expresión artística a lo largo de los siglos. Agradezco el esfuerzo y la dedicación de todos aquellos involucrados en la creación de esta valiosa obra”.

“La Música del Perú, tras los códigos de nuestras identidades culturales”, viene generando notables comentarios, y se ha convertido en un libro imprescindible para comprender y valorar nuestra cultura musical. El libro, que fue publicado en noviembre del año pasado, ha agotado su primera edición. Actualmente Echecopar prepara el lanzamiento de la segunda edición que está a cargo de la Editorial Lluvia Editores, y anuncia que incluirá un bonus musical.

“Mi libro me ha animado a realizar uno de mis sueños, mejorar la educación musical de nuestro país –lo que sin duda beneficiará a nuestro proceso de integración–, y potencializar la música como un recurso sostenible en el turismo y el desarrollo del Perú en su conjunto, porque somos musicalmente el país más rico de América”, comenta Javier Echecopar y adelanta: “estoy preparando una colección para niños y jóvenes basada en mi libro, que enseñará lúdicamente la historia de la música del Perú. Pues como repetía Arguedas: No se puede querer lo que no se conoce, y es una gran verdad. Hay que hacer lo necesario para que nuestros niños y jóvenes puedan aprender a querer lo nuestro”.





