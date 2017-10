Legionarios de Cristo en crisis tras descubrirse que rector de la orden es padre de dos hijos

Un nuevo escándalo pone en tela de juicio la rectitud de los miembros de los Legionarios de Cristo, una orden conservadora de sacerdotes católicos del Vaticano. Un rector de esta secta reveló ser padre de dos hijos. Se trata del ex cura Óscar Turrión.

Según informa la agencia Reuters, este religioso abandonará el sacerdocio de manera permanente. Así lo anunció en un comunicado difundido por esta orden.

Además, se publicó una carta del ex sacerdote en la cual este pide "perdón por el escándalo (...) perdón por mi mal ejemplo y el testimonio negativo que he dado". De acuerdo con su descargo, no confesó antes "por debilidad y vergüenza" y que no utilizó nada del dinero del seminario.

Este caso se remonta a marzo de este año, cuando Turrión —un español de 49 años— le contó a sus superiores que acababa de tener una hija. Sin embargo, consigna Reuters, "se le ordenó a Turrión que no practicara su ministerio de forma pública".

La cereza del pastel consistió cuando el jueves último, el ex rector de los Legionarios de Cristo confesó que su hija nacida en marzo no era la única descendiente suya. Él ya tenía un hijo con la misma mujer pero desde hace años. Es decir, Turrión mantenía una familia en secreto mientras dirigía este seminario.

Cabe recordar que este caso no es el primer escándalo de esta orden. El fundador de esta secta, Marcial Maciel, fue acusado de haber violado sexualmente a varios monaguillos que no sobrepasaban los 12 años. Estas revelaciones se conocieron entre los años 2006 y 2014.

"Maciel contó con el apoyo del Papa Juan Pablo II y no recibió una censura oficial durante años pese a lo que los críticos consideran como pruebas abrumadoras de sus delitos", recordó la agencia Reuters.