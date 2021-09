Margaret Loughrey ganó en el 2013 un total de 31 millones de euros gracias a la famosa lotería “Euromillones”. Sin embargo, más allá de una lujosa vida que muchos imaginaban que ella tenía, fue encontrada muerta el 2 de setiembre en su vivienda en Belfast (Irlanda).

Según El Heraldo, Las primeras investigaciones señalaron que se trató de causas naturales, pero aún se espera que la autopsia lo confirme.

En anteriores años, Loughrey reveló que haber ganado la importante suma de dinero se volvió en un “infierno” para ella.

Ella donó gran parte de su fortuna a obras benéficas, pero también sufrió robos y acoso, motivo por el que solo le quedaban 5,8 millones de euros para el 2019.

“Lamento haber ganado la lotería. Antes era una persona feliz y lo único que ha hecho ha sido destruir mi vida”, comentó en ese entonces a medios irlandeses en el 2019.

Con el tiempo, el dinero que en un momento le dio felicidad se convirtió en lo que ella odiaba. “Nunca tendré paz mientras viva. Incluso si no me quedara un centavo, no la tendré. Lamento haber ganado la lotería. Por supuesto que sí. Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida”, señaló en “SundayLife”.

Según contó “The Mirror”, la mujer ganaba 72 euros a la semana cuando ganó el premio y lo compró cuando iba a una entrevista de trabajo.

