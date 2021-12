La subdirectora de una escuela de primaria y su pareja fueron sentenciados por delitos de crímenes sexuales de menores. Esto luego que saliera a la luz un video de ambos abusando sexualmente de una menor de 13 años. Así lo señaló Infobae.

Mira esto: Negociador británico del Brexit deja el gobierno y agrava situación de Johnson

Se trata de Julie Morris y David Morris, de Gran Bretaña, quienes ahora tendrán que pasar 13 y 18 años, respectivamente, en prisión tras declararse culpables de 20 delitos de abuso sexual a menores, incluidos dos cargos de violación.

El hecho inició en cuando la pareja se grabó abusando de una menor de 13 años. Un tribunal de Liverpool vio las imágenes donde se mostraban a David abusando de la niña y a Julie riéndose de los hechos.

La subdirectora admitió tres cargos por tomar imágenes indecentes de un niño, participar en la comunicación sexual con un niño y tener imágenes indecentes de un niño.

Por su lado, David Morris fue condenando a 18 años por 34 delitos, en los que se encuentra siete cargos de violación, actividad sexual con un niño, comunicaciones sexuales con un niño y toma, posesión y distribución de fotografías indecentes de un niño.

“De vez en cuando se ven casos cuyas circunstancias son casi increíbles. Este es uno de esos casos. Demuestra que la depravación humana no tiene límites”, señaló el juez a cargo, Andrew Menary, según The Guardian.

Cabe señalar que los delitos no están relacionados con los niños de la escuela primaria donde Julie Morris trabajaba, St George’s Central C of E de Tyldesley, pero se descubrió que ella enviaba fotos de niños de su escuela a su pareja.

Según detalló el fiscal John Wyn Williams, la pareja se conoció en 2016 y se volvió intensamente sexual.

“La comunicación entre ellos se volvió gráfica y depravada, lo que llevó a que algunas de sus fantasías sexuales se hicieran realidad”, relató.

Se conoce que cuando los detuvieron la policía les encontró 10 mil libras esterlinas (13.400 dólares) en efectivo y su camioneta estaba llena de sus pertenencias, lo que da a entender que iban a fugarse.

Además, se hallaron 175 mil páginas de mensajes entre la pareja, donde se denotaba un interés sexual por niños. Así lo señaló la policía de Merseyside, según The Guardian.

Finalmente, la pareja británica recibió órdenes de prevención de daños sexuales por tiempo indefinido y firmará el registro de delincuentes sexuales de por vida.

VIDEO RECOMENDADO

El Reino Unido registra récord de más de 93.000 nuevos casos de covid-19 en 24 horas

El Reino Unido registra récord de más de 93.000 nuevos casos de covid-19 en 24 horas