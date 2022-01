El Instituto de Investigación Clalit, en colaboración con investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Tel-Aviv, analizaron una de las bases de datos integradas de registros de salud más grandes del mundo para examinar la protección indirecta brindada a los niños no vacunados contra el Covid-19 a través de la vacunación de los padres.

De acuerdo con la investigación, los padres que se mantienen al día con sus vacunas contra el Covid-19 podrían ayudar a proteger a sus hijos no vacunados de la enfermedad en el proceso.

El estudio del doctor Samah Hayek, epidemióloga del Instituto de Investigación Clalit en Ramat Gan, Israel publicó sus hallazgos el 27 de enero en la web Science. Los investigadores se centraron en los hogares que tenían dos padres, niños no vacunados y sin infección previa durante dos períodos de la pandemia: entre el 17 de enero de 2021 y el 28 de marzo de 2021, en medio de la ola de la variante Alfa y entre el 11 de julio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, cuando dominó la variante Delta.

Durante el primer período, los autores estudiaron a 400.733 personas no vacunadas (niños y adolescentes) de 155.305 hogares distintos. Compararon a padres no vacunados con padres que recibieron dos dosis de la vacuna y encontraron que existía una protección indirecta hacia los niños en padres vacunados.Todos los padres vacunados en el estudio recibieron al menos dos dosis de la vacuna de ARNm BNT162b2 [Pfizer].

Entre junio de 2021 y octubre de 2021, irrumpió una nueva ola de infecciones: Delta. Durante este período, los autores estudiaron a 181.307 niños no vacunados de 76.621 hogares diferentes. Compararon a padres vacunados con una tercera dosis (refuerzo) con padres que recibieron solo dos dosis al menos cinco meses antes. El estudio estimó que un solo padre reforzado redujo el riesgo de infección en un 20,8%, mientras que dos padres reforzados redujeron el riesgo de infección en un 58,1%.

“La vacunación no solo brinda protección directa, sino que también brinda protección indirecta a las personas no vacunadas que viven con las personas vacunadas en el mismo hogar”, dijo la coautora Samah Hayek, a través de un comunicado. Y agregó: “Este estudio destaca la protección indirecta proporcionada por los padres vacunados a sus hijos no vacunados, independientemente del tamaño del hogar o la edad del niño, tanto para las variantes Alfa como Delta”.

Los padres vacunados tenían menos probabilidades de tener una infección documentada. Pero también tenían menos probabilidades de transmitir la infección a un miembro de la familia si estaban infectados, de acuerdo con el estudio.Los resultados fueron generalmente consistentes independientemente del tamaño del hogar y en diferentes grupos de edad de niños, incluidos los que eran demasiado pequeños para ser elegibles para recibir las vacunas contra la Covid-19, según los investigadores.

“Si bien el rango de edad para la vacunación se expande continuamente, muchos niños y adolescentes siguen sin vacunarse por diferentes razones. El estudio actual muestra que la vacunación de los padres confiere una protección sustancial a los niños que viven en el mismo hogar, enfatizando que la vacunación no solo protege a las personas vacunadas, sino también a sus seres queridos”, dijo el doctor Noam Barda, jefe de Epidemiología e Investigación del Instituto de Investigación Clalit y profesor de la Universidad Ben-Gurion.

El estudio no evaluó la efectividad de la vacuna contra la cepa Ómicron del virus. “En medio de Ómicron, aunque los casos aumentaron, todavía observamos la efectividad de la vacuna en la reducción de la hospitalización y la mortalidad”, dijo Yi Du, MPH, MS, investigador del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, Omaha a Medscape.

Como conclusión del estudio, los resultados muestran que la vacunación de los padres confiere una protección sustancial a los niños que residen en el mismo hogar. Estos resultados refuerzan la importancia de aumentar la aceptación de la vacuna entre la población elegible para la vacuna para detener la propagación de la pandemia de Covid-19 y proteger a quienes no pueden vacunarse.