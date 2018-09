El líder del tercer partido en el Parlamento español, Pablo Iglesias , sugirió hoy la posibilidad de someter la prohibición o continuación de las corridas de toros a una consulta popular.

"A mí los toros no me gustan pero entiendo que no se pueden prohibir por decreto, pero estaría bien preguntar a la gente", afirmó Iglesias en una entrevista con la cadena privada de televisión Telecinco.

Iglesias, líder de la formación izquierdista Podemos y aliado parlamentario clave del Gobierno socialista español, defendió la idea de no subvencionar los toros con dinero publico y a partir de ahí democratizar la cuestión, sujeta cada vez a mayores protestas por parte de activistas a favor de los animales.

Las corridas de toros han estado sometidas a diversas limitaciones o prohibiciones en las regiones españolas de Canarias, Baleares y Cataluña, si bien el Tribunal Constitucional español sentenció hace dos años que la prohibición catalana de 2010 invadía competencias estatales.

En la entrevista, Pablo Iglesias se mostró partidario de "preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios, o por qué no un día en España si la mayoría quiere toros o no".

Lo mismo dijo sobre la caza, pues considera que no se puede prohibir, y explicó: "No me veo con una escopeta matando un animal, a mí no me gusta, entiendo que es una cosa compleja que no se puede prohibir así como así".

El dirigente defendió habló sobre posibles referendos para consultar a la población a propósito de la actual discusión en España sobre una reforma constitucional para limitar los aforamientos (protección legal de cargos públicos), propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Iglesias acusó a Sánchez de improvisar al anunciar esa reforma: "Cuando se trata de cambiar la Constitución no hay que improvisar y sacar conejos de la chistera en una semana, lo lógico es sentar a las fuerzas políticas cuyos apoyos son necesarios para sacar la reforma y hablar antes de hacer propuestas".

En cualquier caso, el líder de Podemos defendió que si se toca la Constitución habrá que hacer un referéndum (su partido tiene diputados suficientes para forzarlo) y que la limitación de los aforamientos debe afectar al rey en los actos que no son refrendados por ministros.

"Es de sentido común que todo el mundo, tenga sangre azul o roja, sea igual ante la ley", enfatizó.



Fuente: EFE