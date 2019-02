Emiliano Sala: El goleador diferente, poco académico, pero efectivo

Lejos de ser el más rápido o el más elegante, Emiliano Sala , cuyos restos fueron formalmente identificados este jueves tras el accidente de avioneta que le costó la vida, era un ariete eficaz que acababa de dar el salto a la Premier League.

"Es un delantero como vemos pocos hoy en día", resumía el entrenador del Nantes, Vahid Halilhodzic.

El Cardiff había convertido al argentino de 28 años en el fichaje más caro de su historia, al comprometerse a pagar 17 millones de euros al Nantes. Un traspaso que dejó con el corazón roto a Halilhodzic, que buscaba conservarlo a toda costa, y que se enfrentó por ello a la dirección de la entidad.

Con 12 goles en el campeonato francés, hasta hace unas semanas Sala rivalizaba con el prodigio Kylian Mbappé por el título de máximo realizador.

En las antípodas del niño de oro del fútbol francés, Sala carecía de su velocidad, técnica y talento natural. Pero su estilo poco académico y desgarbado, que le valió críticas durante gran parte de su carrera, había dejado paso esta temporada a un goleador efectivo y respetado.

Nacido en la provincia de Santa Fe, Emiliano Sala se desarrolló como jugador en el Proyecto Crecer, una academia de fútbol de la ciudad de San Francisco, cuatro horas al norte de Buenos Aires.

La academia tenía un acuerdo con el Burdeos, adonde Sala llegó en 2010. Otros jugadores hicieron el mismo camino, como el centrocampista Valentín Vada, que milita en el equipo francés.

Brillante en cesiones a clubes de categorías más bajas como el Orleans y el Niort, en los que marcó 18 goles en 37 partidos en ambas ocasiones, había dudas sobre si Sala podía trasladar este rendimiento a un club de la élite.

Tras no conseguirlo en Burdeos, fue en el Nantes, al que llegó en 2015, donde dio finalmente el paso adelante. Encadenó temporadas con más de diez goles en el campeonato, convirtiéndose en el jugador más prolífico del club desde Olivier Monterrubio en 2001.

- 'Me siento bien si corro' -

Dejaron de importar los detalles estéticos de su actividad desenfrenada y plena de energía en el campo, con la cabeza metida entre los hombros: Emiliano Sala por fin era un hombre-gol en la máxima categoría francesa.

"Corro mucho. Se puede pensar que, por eso, estoy menos lúcido ante el gol, pero es mi juego, Me siento bien si corro, si toco muchos balones", reconocía en una entrevista.

Con buen juego de cabeza (1,87 m), Sala dejó también gestos de gran delantero y su rendimiento mejoraba cuando disfrutaba de confianza.

"Evidentemente, como atacante, espero el gol con impaciencia. Pero esto no me perturba mentalmente. En mi carrera he marcado bastante goles, lo sé hacer", señalaba en su primera temporada en el Nantes, en la que tuvo que esperar hasta la jornada 17 para abrir su contador.

A partir de entonces fue un elemento clave del equipo, llevándose los elogios de sus técnicos, los prestigiosos Claudio Ranieri y Halilhodzic, y suscitando el interés de clubes extranjeros.

Hasta que finalmente, en enero, aceptó convertirse en la estrella del club galés Cardiff, de la Premier League, con un contrato de tres años y medio, y el objetivo de salvar al club, 18º y en zona de promoción.

Antes de incorporarse definitivamente a su nuevo club, regresó a La Jonelière, el centro de entrenamiento del Nantes, para despedirse de sus compañeros.

El 21 de enero tomó un vuelo privado a Cardiff y desapareció al norte de la isla de Guernsey, en el canal de la Mancha.

El 7 de febrero, su cuerpo, recuperado del fondo del mar, fue formalmente identificado.

