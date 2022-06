El papa Francisco condenó el martes la “brutalidad” de las tropas rusas frente a un pueblo ucraniano “valiente”, al tiempo que afirmó que la guerra “podría haber sido provocada”.

En una entrevista concedida a revistas jesuitas europeas el mes pasado y publicada el martes por la revista italiana La Civilta Cattolica, el pontífice se negó a “reducir” el conflicto actual a “una distinción entre buenos y malos”.

“Lo que vemos es la brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios”, lamentó Francisco, que ha hecho repetidos llamamientos a la paz desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

“Pero el peligro es que solo vemos eso, que es monstruoso, sin ver todo el drama que se juega detrás de esta guerra, que puede haber sido, de alguna manera, provocada o no impedida”, matizó antes de condenar la industria de armamento.

“Llegados a este punto, algunos me dirán: ‘Pero usted es pro-Putin’. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa”, añadió el líder espiritual católico, que considera necesario “razonar sobre las raíces y los intereses” de este conflicto “que son muy complejos”.

“También es verdad que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero cometieron un error de cálculo. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”, dijo el papa argentino de 85 años.

El 3 de mayo, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Francisco habló de que el “enfado” del Kremlin había podido ser provocado por “los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia”.

Fuente: AFP

