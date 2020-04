El coronavirus sigue golpeando duramente a varios países, sobre todo en Europa, donde la cifra de muertos ha dejado estupefacto al resto del planeta y evidenció aún más la crisis sanitaria que se vive en la actualidad.

Si bien las estadísticas apuntan a que las principales víctimas del coronavirus son las personas mayores, no significa que los jóvenes no se encuentren en peligro. Un lamentable ejemplo de esto es el caso registrado en España de Óscar Beamud, de 25 años, quien falleció por el letal virus pese a que no padecía patologías previas que pudiesen agravar su estado.

Según informa el medio español El Mundo, Óscar Beamud no pudo resistir la grave neumonía que produce el coronavirus en sus víctimas y murió el 5 de abril en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Ávila.

“Factores de riesgo previo”, señaló el centro de salud tras confirmar el fallecimiento del joven. Y es que junto a su madre, Beamud trabajaba en la taberna Tormes, en la localidad de El Barco de Ávila, y recibió una gran afluencia de turista días antes de la declaración del estado de alarma en país europeo, recoge el medio español El Mundo.

“Esos días vino mucho turismo. Lo cogería entonces. Adivina tú”, sospecha un amigo del joven fallecido.

“Pasó la primera semana muy mala. Su familia recibía una llamada cada tarde de los médicos, donde les iban contando”, lamenta Iván, otro amigo de Óscar Beamud. “Pero los últimos días, al mejorar, hasta les dijeron que iban a poder hacerle una videollamada”.

España sufrió el martes un repunte de fallecimientos por el coronavirus, luego de cuatro días de descenso, al registrar 743 muertes, aunque en contrapartida las autoridades reportaron una menor presión sobre hospitales y unidades de cuidados intensivos.

Siendo el segundo país más golpeado a nivel mundial por el COVID-19, España elevó su cifra total de muertos a 13.798, según el balance del Ministerio de Sanidad difundido este martes.

