Forza es una niña de Milan (Italia) que viene dando positivo a coronavirus desde hace 4 meses. Su madre asegura que ya no presenta síntomas y se encuentra preocupada por el cambio del comportamiento de la menor. Antes era una niña dulce y afectiva. Ahora es temerosa, distante, tiene constantes pesadillas y vive atormentada por el COVID-19 tras someterse a varios exámenes.

La madre llamó Forza a su hija de 4 años durante la entrevista con el diario Il Corriere della Sera para cuidar su identidad. “Le digo así porque esto es exactamente lo que mi pequeña niña ha demostrado ser: pura fuerza”.

“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”, contó la mujer al medio italiano.

Explica que esto está impidiendo que la niña se desenvuelva con normalidad. Se muestra alterada y hasta presenta episodios de llantos. También está en juego su inscripción al jardín de niños.

¿Qué ocurrió exactamente en su caso?

Forza tuvo los primeros síntomas de coronavirus el 19 de marzo (hace 4 meses). Otros familiares también mostraron síntomas, pero como no eran graves no fueron al médico ni se sometieron al hisopado. A manera de prevención, decidieron aislarse por 14 días.

La alarma inició el 14 de mayo. Aquel día aparecieron manchas en las manos de Forza. “Tenía miedo, en esa semana se hablaba del síndrome de Kawasaki relacionado con COVID en niños”, dijo la madre.

Llevaron a Forza al hospital y le realizaron la prueba del hisopado. La pequeña dio débilmente positivo a coronavirus. El test determinó que había desarrollado gran cantidad de anticuerpos contra el coronavirus, según indica Il Corriere della Sera.

Después le realizaron 4 pruebas más. “Todas dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva”, dijo confundida la madre. Agregó que los procedimientos resultaban demasiado invasivos para su edad. Explicó que se incomodaba demasiado cuando la inmovilizaban para introducir los hisopos en la nariz y boca.

Para la madre resulta todo complicado porque durante estos meses Forza cambió su comportamiento. Antes era una niña dulce y afectiva. Ahora es temerosa y distante. Evita contacto con las personas y no quiere subir al auto. Por tal motivo, decidió no someterla más a otra prueba de coronavirus.

La madre asegura que ha contactado a varias autoridades de salud que aseguran que Forza no representa un riesgo. “Todos me han confirmado que la niña ya no es contagiosa, pero nadie asumió la responsabilidad de liberarla”, asegura.