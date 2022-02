El presidente ruso, Vladimir Putin, brindó un comunicado de emergencia para anunciar una operación militar en Ucrania.

Minutos después, ciudadanos ucranianos reportaron en redes sociales explosiones en Kiev, capital de Ucrania, Mariupol, Odesa, Kramatorsk y más.

Es así que medios internacionales como BBC, The New York Times, CNN, El Mundo, Clarín, The Moscow Times, El Tiempo y más siguen la noticia y cambiaron sus portadas.

Portadas internacionales

CNN en Español mantuvo un despacho en vivo con especialistas. (Foto: Captura)

El conflicto de Rusia y Ucrania en palabras de The Moscow Times. (Foto: Captura)

Le Monde de Francia también comunica del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. (Foto: Captura)

Página web del medio El Mundo de España. (Foto: Captura)

La agencia Sputnik también comunica sobre lo sucedido. (Foto: Captura)

Clarín de Argentina coloca a Vladimir Putin en su portada para informar de la crisis en Ucrania. (Foto: Captura)

El mensaje de The New York Times de Estados Unidos.(Foto: Captura)

Frankfurter Allgemeine Zeitung de Alemania también informa la crisis en Ucrania. (Foto: Captura)

El Tiempo de Colombia también informa la noticia. (Foto: Captura)

Portada de BBC Mundo. (Foto: Captura)

