May pedirá a los diputados firmeza ante las conversaciones del Brexit

Londres. La primera ministra británica, Theresa May, pedirá hoy a los diputados que se mantengan "firmes" ante las actuales conversaciones con la Unión Europea (UE) destinadas a conseguir cambios en el acuerdo negociado del Brexit.

La jefa del Gobierno conservador hará esta tarde una declaración en la Cámara de los Comunes para explicar sus últimos contactos con la UE, después de que los diputados rechazaran el pasado enero el pacto firmado con Bruselas aunque días después pidieran renegociar la controvertida cláusula irlandesa del documento.

"Las conversaciones están en una etapa crucial. Ahora tenemos que mantenernos firmes para conseguir los cambios que esta cámara ha solicitado y concretar el Brexit a tiempo", dirá May en los Comunes, según extractos de su intervención adelantados por el Gobierno.

"Al conseguir los cambios que necesitamos a la salvaguarda, al proteger y mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente, y al intensificar la labor del Parlamento en la próxima fase de las negociaciones, creo que podemos alcanzar un acuerdo que esta cámara pueda apoyar", agregará.

May tenía previsto hacer mañana esta declaración, pero fuentes oficiales indicaron que decidió adelantarla para dar más tiempo a los diputados a evaluar el estado de las conversaciones con Bruselas antes del debate de este jueves en la cámara baja.

Se espera que la "premier" presente este jueves una moción "neutra" para que los diputados puedan hacer enmiendas, que se votarán al término de un intenso debate.

El ministro británico del Brexit, Steve Barclay, se reunió anoche en Bruselas con el negociador comunitario, Michel Barnier, contactos calificados como "constructivos" por el Gobierno.

Los diputados rechazaron en enero el acuerdo del Brexit por la polémica salvaguarda, o garantía, pues ésta prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes.

Esa garantía ha sido incluida en el pacto del Brexit para evitar una frontera física entre las dos Irlandas a fin de evitar perjudicar la economía y el proceso de paz en Irlanda del Norte.

May ha insistido en que el Reino Unido necesita de la UE una garantía vinculante en relación a la salvaguarda para asegurar que el país no permanecerá indefinidamente atado a las normas del mercado único europeo si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación comercial después del Brexit.

Tras el rechazo del acuerdo, la Cámara de los Comunes aprobó recientemente una enmienda que insta al Gobierno a buscar "arreglos alternativos" a la garantía para Irlanda del Norte.



Fuente: EFE