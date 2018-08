Alemania permitirá símbolos nazis en videojuegos mientras no sean propaganda

En Alemania, los videojuegos tenían prohibido incluir símbolos inconstitucionales, como la esvástica nazi, a diferencia del cine u otras representaciones artísticas.

Hoy, la autoridad alemana de regulación de videojuegos anunció que podrán incluir estos símbolos, siempre y cuando no tengan como objetivo la propaganda.

Hasta ahora, la esvástica nazi se convertía en un triángulo en juegos como Call of Duty, que representa la Segunda Guerra Mundial, o Wolfenstein II: The New Colossus, que narra una distopía en donde Alemania ganó la guerra y se debe luchar contra el régimen fascista en tierras estadounidenses.

La autoridad de regulación alemana (USK) no autorizará de forma global los símbolos y estudiará cada caso para saber si la presencia de dichos símbolos en un juego es "socialmente apropiada".

"La adecuación social significa que los símbolos de organizaciones anticonstitucionales pueden ser utilizados en un título, con la condición de que esto sirva al arte o a la ciencia, a la representación de la actualidad o a la historia", explicó la USK en un comunicado.

En 2017 el lanzamiento de "Wolfenstein II", un juego en donde el jugador tiene que matar a nazis, suscitó un fuerte debate en Alemania.



