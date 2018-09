Berlín. El ministro del Interior de Alemania, el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, calificó la cuestión de la migración de "madre de todos los problemas políticos" en una entrevista que publica hoy el diario "Rheinische Post".

Señaló que por primera vez existe con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) un partido que se sitúa a la derecha del bloque conservador de la canciller alemana, Angela Merkel, y que podría establecerse a medio plazo.

A ello se suma un país dividido y una falta de apoyo en la sociedad de los partidos populares, agregó Seehofer, quien afirmó que la política migratoria tiene gran parte de culpa en esta situación.

"La cuestión migratoria es la madre de todos los problemas políticos en este país. Lo llevo diciendo desde hace tres años", dijo, y agregó que "muchas personas relacionan ahora sus preocupaciones sociales con la cuestión migratoria".

Advirtió que de no lograrse un cambio de rumbo en esta materia continuará la pérdida de confianza.

"Ya ahora en Sajonia casi no hay una opción de gobierno sin AfD o La Izquierda. Esa no es una situación aceptable. No queremos a estas fuerzas en ningún gobierno", dijo.

Seehofer se refirió a las manifestaciones celebradas en la ciudad de Chemnitz, en ese mismo estado federado en el este de Alemania, tras la muerte a cuchilladas de un hombre de 35 años, presuntamente a manos de solicitantes de asilo.

"Si no fuera ministro, como ciudadano yo también habría salido a la calle, naturalmente no con los radicales", dijo Seehofer.

La muerte a cuchilladas de Daniel H., ciudadano alemán de madre cubana, desató en Chemnitz manifestaciones xenófobas que llegaron a congregar a hasta 6.000 personas el pasado sábado y a las que la ciudad respondió con un multitudinario concierto el lunes en favor de la multiculturalidad que reunió a más de 65.000 personas.

Según Seehofer, hay que hacer una clara separación de lo ocurrido en Chemnitz, en primer lugar, "un brutal asesinato" que le ha conmocionado, señaló, y que hay que condenar.

En segundo lugar, este asesinato ha causado revuelo e indignación en la población, algo que dijo comprender.

En tercer lugar, debe practicarse la tolerancia cero con las fuerzas que aprovechan estos acontecimientos para llamar a la violencia o incluso hacer uso de ella, también hacia la policía.

"Eso es inaceptable y no hay matiz posible", afirmó.

Al mismo tiempo, Seehofer rechazó hablar de un problema generalizado con la ultraderecha en el este de Alemania y advirtió en contra de "poner en la picota a regiones enteras", al tiempo que señaló que cualquier violación de la ley será perseguida y sancionada.

Agregó que el Estado de derecho debe proceder contra la extrema derecha sin concesiones, porque "esta gente no se puede apaciguar con discusiones".

Al mismo tiempo, aceptó la idea de que una política migratoria común en la coalición de gobierno, en Alemania y en Europa sería una receta contra el extremismo.

"Eso es cierto, eso es lo que defiendo. Pero la mayoría en Europa quiere orden, control y limitación. En Italia, Austria, Suecia y seguro que pronto también en España", dijo.

