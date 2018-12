Alemania: Derrame de chocolate líquido bañó una calle

Una calle del estado federado de Renania del Norte-Westfalia ( Alemania ) estuvo cubierta de chocolate por algunas horas tras el desbordamiento de una tonelada de este dulce líquido.

Una fábrica de chocolate alertó a la brigada de bomberos, el pasado lunes, que una tonelada de chocolate líquido había cubierto la calle, según informó RP Online.

Alrededor de las 8 pm del lunes, los jefes de la fábrica DreiMeister alertaron a los servicios de emergencia que una tonelada de su chocolate líquido había salido de un tanque de entrega.

La masa de chocolate viajó a través del patio de la fábrica hasta la calle, informó la brigada de bomberos.

La carretera estuvo cerrada durante dos horas para que los servicios de emergencia y una empresa de limpieza especializada pudieran raspar el chocolate y limpiar la calle.

Según el jefe de bomberos, Karsten Korte, la masa de chocolate ya se había "endurecido" en algunas partes cuando llegaron los equipos de emergencia, por lo que tuvieron que usar una pala para desenterrar partes.

Una capa gruesa de la golosina se había formado en un área de diez metros cuadrados.

El periódico local Soester Anzeiger dijo el martes que un "pequeño problema técnico" había provocado el incidente.

Sin embargo, la producción continuaría de nuevo hoy.

El jefe de la compañía, Markus Luckey, aseguró que una falla del fabricante de chocolates poco antes de Navidad, el período de máxima producción, "hubiera sido una catástrofe".

"Me alegro de que no haya pasado nada al final del día", dijo Luckey, que no sabía exactamente qué había pasado con el tanque, y agregó: "Solo fue un pequeño incidente. No hubo daños mayores".

La fábrica de chocolate está mirando "hacia el futuro de manera positiva", dijo Luckey, quien se hizo cargo del sitio hace tres años.

La firma tiene 130 empleados permanentes, y entre 50 a 80 trabajadores de temporada.

Con información de The Local de Alemania.