La monarca del Reino Unido, Isabel II, tiene 94 años y ha planificado junto a su equipo real un protocolo estructurado llamado “London Bridge” en donde se especifica a detalle sobre los diez acontecimientos en caso falleciera debido a su avanzada edad.

La reina Isabel II ha estado en el trono del Reino Unido por más de 69 años, siendo la monarca más longeva en la historia de la corona tras su ascenso al trono después de la muerte de su padre, el rey Jorge V, en 1952.

El famoso plan denominado “Puente de Londres” será la palabra clave que pronunciará el Primer Ministro para que se lleve a cabo todo el protocolo del funeral de la Reina Isabel II, que previamente se da a conocer a todo el mundo:

1. Se contactará al Primer Ministro

Después de que el médico oficial confirme la muerte de la Reina, su secretario privado alertará al Primer Ministro británico que esté en ese momento (por ahora se hablaría con Boris Johnson).

2. “El puente de Londres se cayó”

Con la frase “London Bridge is down” se anunciará la noticia entre todos los funcionarios más importantes del Reino Unido a través de llamadas y mensajes encriptados, asimismo, se les informará a los quince países fuera de Londres, en donde la monarca ha sido jefe de Estado y a los miembros de las 53 naciones de la Commonwealth.

3. Se notificará a la prensa mundial la muerte de la Reina Isabel II

Tras informar a los mandatarios, se emitirá el mensaje entre la prensa mundial, principalmente a la agencia de noticias Associated Press (AP). Según los delegados del “London Bridge” antes de emitir la triste noticia a través de medios radiales, se transmitirá música serena para evitar un fuerte shock.

4. Insignias negras en señal de luto

Los funcionarios del gobierno británico deberán usar brazaletes negros en su brazo izquierdo como signo de respeto y duelo. Asimismo, los comunicadores usarán ropa negra y se pondrá un lazo negro en la pantalla. También, se hará el anuncio oficial al público a través de un lacayo vestido de luto quien colocará un aviso de marco negro en las puertas del Palacio de Buckingham.

5. Los trabajadores se irán a su casa temprano

Dependiendo del día y la hora en que muera la reina, además del trabajo de cada persona, ciertas empresas cerrarán sus puertas temprano ante el duelo nacional.

6. Si la Reina Isabel II muere en el extranjero, se enviará un ataúd

Un avión British Aerospace 146 parte del escuadrón No. 32 de la Royal Flight, despegará de Northolt, en el extremo occidental de Londres, con un ataúd a bordo en caso de que Isabel II fallezca lejos de su hogar real.

7. Su cuerpo regresará al salón del trono del Palacio de Buckingham

Sin importar donde fallezca, su cuerpo debe ser trasladado a la sala del trono en el Palacio de Buckingham por cuatro días. Allí la esperará un altar, un estandarte real y cuatro Granaderos de la Guardia.

8. Al cuarto día será trasladada al Westminster Hall

AL pasar los cuatro días, el cuerpo de la Reina Isabell II, se trasladará al palacio de Westminster, donde están ubicadas las dos cámaras del Parlamento británico.

El traslado estará acompañado por un gran desfile militar en el cual miles de personas podrán ver su ataúd. Allí descansará por otros cuatro días.

9. A los nueve días de su muerte, la reina Isabel II será enterrada

La ceremonia se llevará a cabo en la abadía de Westminster. El Big Ben sonará a las 9 a.m. y el ataúd llegará al lugar dos horas después. Varios negocios, como la Bolsa de Valores, no operarán durante el funeral.

10. La coronación del príncipe Carlos deberá esperar

El príncipe Carlos se convertiría en rey a las 11 a.m. del día siguiente de la muerte de su madre. Sin embargo, su ceremonia de coronación y demás protocolos deberán esperar un tiempo considerable de duelo. Esta regla no es una novedad, pues la Reina Isabel II se convirtió en reina en febrero de 1952, pero no fue coronada hasta junio de 1953 por respeto a su padre.

VIDEO RECOMENDADO