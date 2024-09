Este mes habrá un eclipse lunar: ¿Cuándo será y dónde verlo?

Este mes, el cielo se convertirá en un espectáculo fascinante cuando un eclipse lunar parcial ilumine la noche. Este fenómeno astronómico, que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, permitirá a los observadores disfrutar de un espectáculo de luces y sombras en plena oscuridad.

Desde el misticismo que rodea a los eclipses en distintas culturas hasta las implicaciones científicas que este evento trae consigo, el eclipse lunar de este mes promete ser un momento imperdible para astrónomos y aficionados por igual. En este artículo, exploraremos qué es un eclipse lunar, cómo se puede observar y cuál es su significado en la actualidad.

¿Qué día será?

El eclipse lunar tendrá lugar entre el 17 y 18 de septiembre. Y podrá ser visto desde diversos puntos del mundo. No obstante, principalmente podrá ser visto desde México. Los espectadores podrán observar cómo la Luna se tornará de color rojizo tras la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. Este evento podrá ser visto en las siguientes horas:

En Washington D. C. (Estados Unidos), entre las 22:12 y las 23:15 del 17 de septiembre.

(Estados Unidos), entre las 22:12 y las 23:15 del 17 de septiembre. En Ciudad de México (México), entre las 20:12y las 21:15 del 18 de septiembre.

(México), entre las 20:12y las 21:15 del 18 de septiembre. En Lima (Perú), entre las 21:12 y las 22:15 del 17 de septiembre.

(Perú), entre las 21:12 y las 22:15 del 17 de septiembre. En Buenos Aires (Argentina), entre las 23:12 y las 00:15 del 17 y 18 de septiembre, respectivamente.

La Luna estará cubierta en un 3.5% por la sobre de la Tierra, de acuerdo a la aplicación StarWalk, asociada a la Agencia Espacial Europea. Este evento cósmico será visible desde Europa, Asia, África, América del norte, América del Sur, el Ártico y la Antártida.

¿Cómo ver este fenómeno?

Lo principal que se debe saber es que, a diferencia de un eclipse solar, para este evento no se requerirá protección, debido a que el satélite no emite luz propia y mirar directamente no produce daños a la vista. No obstante, para una experiencia adecuada se deben seguir los siguientes consejos:

Revisar las condiciones meteorológicas el día del acontecimiento. Buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica y alejado de objetos que puedan interferir con la vista, como árboles o edificios. También se pueden utilizar largavistas o telescopios.

