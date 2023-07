Las fuertes olas de calor en varios países del mundo han encendido las alarmas de un calentamiento global cada vez más acelerado. Ahora, un informe publicado este jueves 27 de julio por el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) precisó que este mes fue el más caluroso que el planeta ha tenido en 120 mil años.

No solo eso, sino que se prevé que sea el mes en la historia del mundo con las temperaturas más altas nunca antes vistas: “No solo será el julio más cálido, sino el mes más cálido de la historia en términos de temperatura media global absoluta. Es posible que tengamos que remontarnos miles, si no decenas de miles de años atrás, para encontrar condiciones cálidas similares en nuestro planeta”, señaló Karsten Haustein, climatólogo de la Universidad de Leipzig (Alemania), al medio El País.

Y es que el reciente informe ha medido los primeros 23 días de julio 2023 y ha calculado la temperatura promedio global, la cual fue de 16.95 grados Celsius, por encima del récord pasado de 16.63 grados Celsius, registrado en julio del 2019.

Asimismo, el día más caluroso nunca antes registrado fue el 6, en el que la temperatura se elevó a 17.08 grados Celsius, según los datos de C3S, lo que supera al anterior de 16.8 grados Celsius, registrado el 13 de agosto del 2016.

Cabe añadir que es probable que los siguientes meses también sigan siendo los más calurosos. Samantha Burgess, directora de C3S, confirmó a CNN la tendencia: “llevamos siete meses de 2023 y casi todos los meses de este año han estado entre los cinco más calurosos jamás registrados”, sostuvo.

Por otro lado, estas temperaturas son las causantes de olas de calor, sequías, inundaciones, incendios forestales y otros desastres ambientales. Hay que recordar que el calentamiento global es causado por los gases de efecto invernadero, por lo que la comunidad científica ruega que se reduzcan las emisiones de este gas.





