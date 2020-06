En medio de las protestas que se desataron en todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, quien el pasado 25 de mayo fue asfixiado por un expolicía de la ciudad de Minneapolis, el presidente Donald Trump aseguró que su gestión protegerá a los manifestantes pacíficos.

“Hay manifestantes que protesten pacíficamente que vienen siendo atacados por otros que están haciendo más bien una rebelión. Como presidente voy a luchar para que los manifestantes pacíficos estén seguros, yo estoy acá para hacer cumplir la ley y los apoyo”, expresó esta mañana.

El mandatario estadounidense responsabilizó de los saqueos y agresiones hacia la Policía y otros ciudadanos a grupos antifascitas que se estarían aprovechando de la situación para causar caos.

“En estos días nuestro país está siendo atacado por anarquistas, agitadores y antifacistas que cometen saqueos, rompiendo la ley. Muchas personas han sido golpeadas de manera salvaje, estos no son actos de personas pacíficas, esto es terrorismo nacional”, aseguró Trump.

Agregó que la sangre derramada durante las protestan representa una ofensa en contra de la humanidad.

“Necesitamos creación no destrucción; cooperación, no desacato social; seguridad y no anarquía. Para curar ese odio debe reinar la justicia, no el caos. Por eso hoy estoy tomando una acción presidencial inmediata para detener la violencia y restablecer la seguridad”, indicó el presidente de EE.UU.

