Estados Unidos y Rusia inician diálogo en Arabia Saudita

Estados Unidos y Rusia retoman el diálogo tras años de tensión en sus relaciones ante la guerra con Ucrania. El encuentro tuvo lugar este martes en Arabia Saudita, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se sentaron a dialogar con sus respectivas delegaciones.

El encuentro se da luego que de el mandatario estadounidense, Donald Trump, conversara telefónicamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Como se recuerda, el magnate republicano propuso en campaña acabar "el primer día" de su administración la guerra entre Rusia y Ucrania.

El grupo estadounidense estuvo integrado por el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz; mientras que la delegación rusa contaba con Yuri Ushakov, diplomático y asesor del jefe de Estado ruso. La reunión se llevó a cabo en la capital saudí, Riad.

Rubio puso el domingo paños fríos a la expectativa sobre la reunión de este martes aseguró que "un proceso hacia la paz no es algo que se resuelva en una reunión".

"Esta guerra lleva un tiempo. Es difícil; es complicada. Ha sido sangrienta; ha sido costosa. Así que no será fácil poner fin al conflicto. Hay otras partes en juego que también tienen opiniones al respecto. La Unión Europea también tiene sanciones. Los ucranios están, obviamente, luchando en esta guerra. Es su país y están en primera línea. Así que una reunión no va a resolverlo. Pero quiero reiterar que el presidente ha dejado claro que quiere poner fin a esta guerra, y si se presentan oportunidades para avanzar en ese sentido, las aprovecharemos. Veremos qué pasa en los próximos días", dijo en una entrevista a la CBS.

El encuentro ha generado polémica debido a la exclusión de Ucrania y de la Unión Europea, lo cual hace temer al bloque europeo la disminución del apoyo estadounidense a Kiev y concesiones inaceptables por parte de Donald Trump a su homólogo ruso.

El lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una reunión de líderes europeos para tomar una posición conjunta ante la negociación de paz en Ucrania, así como reforzar la política de defensa.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenksi, rechazó cualquier negociación en la que su país no haya estado presenta.

“Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados. (...) “No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos”, dijo en Emiratos Árabes.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO