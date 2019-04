Maestra pateó duramente a una niña y mintió sobre sus actos, pero video comprueba la agresión

Una maestra de primaria de Kansas, Estados Unidos , fue captada en un video pateando a una niña de 5 años, y ahora podría enfrentar cargos criminales por el incidente.

La maestra Crystal Smith, fue despedida un mes después de haber golpeado a una estudiante de kindergarten en la Escuela Primaria Bluejacket-Flint en Shawnee después de encontrarla escondida en una estantería de la biblioteca.

Smith aparece en el video sacando a la niña del estante de libros en el que se había escondido, y la deja en el suelo. Luego regresa y le da una patada en la espalda, fuera de la vista de otra maestra que se encontraba en la sala.

Los funcionarios de la escuela encontraron el video de vigilancia luego de que la madre de la niña se quejara el día del incidente, 21 de febrero, de que su hija presentaba marcas rojas en el brazo.

"No me gusta mi profesora. Ella es realmente mala. Ella me golpeó en el brazo", le dijo la niña a su madre, informa New York Post.

Smith fue puesta de licencia y "nunca más estuvo en contacto con los estudiantes. Se dio por terminado su contrato tan pronto como se completó la investigación", dijo el portavoz del distrito escolar, David Smith.

"No había duda de que íbamos a hacer todo lo que pudiéramos de inmediato para despedir a esa maestra y cuidar de esa niña. Ningún niño debería tener que experimentar eso", agregó Smith.

"No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por la biblioteca. Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me ha pateado varias veces", se defendió Smith.

Sin embargo, las imágenes terminaron por inculparla del hecho. Ahora la familia de la niña está demandando a la escuela, alegando que la menor intentó denunciar el ataque a varias personas, pero que fue ignorada. La madre de la niña también afirma que no se le notificó lo sucedido.