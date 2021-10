Todos los que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, deberán estar completamente vacunados al menos dos semanas antes de viajar y deberán presentar una prueba negativa de covid-19 hecha en un máximo de 72 horas antes del viaje. Serán aceptadas tanto las PCR como las de antígeno.

Dicho requerimiento no aplica a menores de 18 años, pero sí deberán presentar una prueba negativa realizada como máximo 3 días antes del viaje si van con un adulto vacunado o 24 horas antes si el acompañante no está inmunizado. Asimismo, los ciudadanos o residentes no deberán presentar prueba de vacunación, pero si la prueba negativa deberá haberse obtenido un día antes del viaje.

En algunos casos, se permitirá el ingreso de extranjeros que no estén vacunados, entre ellos aquellos con ciertas contraindicaciones médicas o los que no sean turistas y provengan de unos 50 países con tasas de vacunación inferiores al 10%.

Vacunas aprobadas:

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), una persona está completamente vacunada una vez que han pasado dos semanas desde que recibió su segunda dosis.

Las vacunas que se aceptarán para la entrada en EE.UU. son:

Pfizer-BioNTech (que tiene aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA).

(que tiene de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA). Moderna y Janssen (Johnson & Johnson ) (aprobadas por la FDA para uso de emergencia).

) (aprobadas por la FDA para uso de emergencia). AstraZeneca-Covishield, Sinovac, y Sinopharm (aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia).

Sin embargo, millones de personas en el mundo han recibido vacunas que no cuentan con el aval ni de EE.UU. ni de la OMS, como la rusa Sputnik o la china Cansino. En América Latina, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela han aplicado vacunas Sputnik, mientras que en México y Argentina, se ha administrado Cansino.

Hace poco la OMS informó que en el caso de la vacuna Sputnik V, de manufactura rusa, su proceso de aprobación podría estar completado para fines de 2021.