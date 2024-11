Campaña de Kamala Harris y Donald Trump llega su fin

La campaña presidencial en Estados Unidos llegó a su fin y empezó la cuenta regresiva para conocer quién asumirá la conducción de la potencia más importante de occidente.

Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata demócrata, realizó un mitin multitudinario el 30 de octubre en Washington D.C, precisamente en el parque La Elipse, donde en enero de 2021, el entonces presidente Donald Trump convocó a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio para evitar que se proclame como presidente a Joe Biden.

Al frente de 75,000 personas, Harris acusó al candidato republicano de ser un “tirano mezquino” y un “aspirante a dictador”. Atrás de la demócrata se visualizaba la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo de EE.UU.

Imagen Kamala Harris cierra campaña en el parque La Elipse, en Washington D.C. (Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough)

"No es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar su vida. Es alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumida en agravios y en busca de un poder sin límites. Donald Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo norteamericano dividido y temeroso de los demás", aseguró.

La candidata demócrata apeló a la unión de los estadounidenses y refirió que "tenemos que dejar de señalarnos con el dedo y empezar a unir fuerzas": "Estados Unidos, durante demasiado tiempo, nos ha consumido demasiada división, caos y desconfianza mutua. Y puede ser fácil olvidar una verdad simple: no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así".

No obstante, la candidata demócrata continuará desarrollando mítines incluso este lunes, donde visitará Scranton, Pensilvania, ciudad natal del presidente Joe Biden.

Trump bromea con "disparar a la prensa"

El candidato republicano, Donald Trump, se radicaliza más en la recta final de la campaña. Este lunes, el republicano tendrá una jordana maratónica que iniciará en Raleigh, Carolina del Norte, y después se detendrá en Pensilvania. Al finalizar el día, el magnate cerrará campaña en Grand Rapids, Michigan.

Durante los mítines del sábado en Virgina y Carolina del Norte, el expresidente manifestó que Estados Unidos está "ocupado" por millones de inmigrantes ilegales, a quienes calificó de "criminales" que serán deportados.

Desde Pensilvania, el republicano dijo el domingo que no le importaría si alguien intentara dispar a los medios de comunicación a través del estrado para asesinarlo. Esto luego de quejarse de que el vidrio a prueba de balas que lo rodea es "ridículo": "Tengo un trozo de vidrio aquí, y no tengo ningún otro allí. Y tengo este trozo de vidrio aquí, pero lo único que tenemos aquí son noticias . (...) Y para atraparme, alguien tendría que disparar a través de las noticias falsas. Y eso no me molesta tanto. No me molesta".

