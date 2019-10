El controvertido caso que ha despertado toda una serie de críticas en Estados Unidos , terminó de forma inesperada y conmovedora. Brandt Jean, el hermano de Botham Jean, el joven de 26 años que murió a manos de la oficial de policía que lo confundió con un delincuente, decidió perdonarla.

Luego de leerse la sentencia para Amber Guyger, una expolicía que al confundirse de apartamento, asesinó a su vecino afroamericano, el hermano de este tomó la palabra y ofreció un emotivo mensaje de perdón.

Brandt Jean abraza a Amber Guyger, la asesina de su hermano.

“Hablo por mí: te perdono y sé que si le preguntas a Dios él te va a perdonar. Una vez más, estoy hablando por mí, ni siquiera por mi familia. Te amo como a cualquier otra persona y no voy a decir que espero que te pudras y mueras como mi hermano”, dijo el hermano de Botham Jean.

“Personalmente quiero lo mejor para ti. No iba a decir esto delante de mi familia o de nadie, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que Botham querría por ti. Lo mejor es que le des tu vida a Cristo. No voy a decir nada más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que Botham querría para ti. Una vez, te amo como persona. Y no espero nada malo para ti. No sé si se puede, pero ¿puedo darle un abrazo por favor? ¿Por favor?”, agregó Brandt Jean.

Acto seguido y con el permiso de la jueza, Brandt Jean se acercó a Amber Guyger y la abrazó en medio de las lagrimas de ambos. Incluso, la jueza Tammy Kemp también abrazó a Guyger antes de que la sacaran de la sala del tribunal, informa AP.

El juicio tuvo gran repercusión mediática y generó toda clase de críticas entre los que consideran como un acto racista. Tras unas horas, el jurado llegó al veredicto después de haber escuchado testimonios durante seis días. La sentencia fue de 10 años de prisión para Amber Guyger, librándose de la cadena perpetua.

La madre de Botham Jean, Allison Jean, celebra en la sala del tribunal después de que Amber Guyger fue declarada culpable de asesinato.

Tras el veredicto final, se escucharon gritos y aplausos. En las calles afuera del juzgado una muchedumbre celebró y gritó: “Las vidas de los negros son importantes”.

TRÁGICO ERROR

Amber Guyger, de 31 años, quien en ese momento era una oficial de policía de Dallas, ingresó al apartamento de Botham Jean creyendo por error que era el suyo y al considerar que su vecino era un intruso, sacó su arma y le disparó, ocasionándole la muerte. Botham Jean era su vecino y vivía en el cuarto piso, directamente arriba del departamento de ella en el tercer nivel.

Amber Guyger asesinó a Botham Jean tras entrar a un departamento que ella confundió con el suyo.

Guyger, quien estuvo llorando sola durante todo el juicio, pidió perdón por haber matado a Jean y dijo que temió por su vida al llegar a la puerta y notar que su departamento no estaba con el seguro puesto.

UN JOVEN INOCENTE

Botham Jean nació en la isla de Santa Lucía, un país en el Caribe, pero llegó a Estados Unidos para estudiar en la universidad de la que se graduó en contabilidad. Tras culminar sus estudios, empezó a trabajar en una de las tres firmas contables más grandes del país.

“Un joven negro de 26 años, graduado de la universidad, contador público que trabajaba en una de las tres firmas contables más grandes del mundo... todo esto no debería de ser necesario para que se le haga justicia a un negro o latino desarmado en Estados Unidos”, dijo Benjamin Crump, uno de los abogados de la familia Jean, en una conferencia de prensa.

Amber Guyger sale de la corte con una Biblia en la mano después de recibir un abrazo de Brandt Jean, el hermano de Botham Jean.

Su muerte fue motivo de una gran cobertura mediática por las extrañas circunstancias del caso además de sumarse a la lista de muertes de hombres negros desarmados a manos de policías blancos, casos que generan especial atención y bastante rechazo en Estados Unidos.